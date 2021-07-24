Индия: сильнейшие муссонные дожди за 40 лет

Число жертв наводнений и оползней на западе Индии достигает 140 человек — об этом сообщают местные СМИ. Ещё несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Спасатели не прекращают эвакуацию населения — из наиболее пострадавших низинных районов в центры приёма доставлены почти 85 тысяч человек.

На штат Махараштра в последние дни обрушились муссонные ливни — самые мощные за 40 лет. В некоторых районах выпало от 40 до 60 см осадков за двое суток. Полностью затоплены более 50 деревень, сильные затопления в столице штата Мумбае — одном из крупнейших городов страны. В ряде районов сошли селевые потоки. Многие реки вышли из берегов, транспортное сообщение нарушено. Пришлось спустить воду из нескольких водохранилищ, дамбы которых могло прорвать.