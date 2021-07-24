Похороны президента Гаити прошли на фоне акций протеста

Похороны президента Гаити Жовенеля Моиза прошли в пятницу в его родном городе Кап-Аитьен. 7 июля на резиденцию лидера страны напала вооруженная группа людей: они застрелили Моиза и тяжело ранили его жену.

Вблизи места проведения церемонии прошли уличные беспорядки. Были слышны выстрелы, полиция применила слезоточивый газ. Из соображений безопасности делегации США и ООН уехали почти сразу после начала церемонии.

Гаити — одна из беднейших стран мира. 60% населения живут меньше, чем на два доллара в день. Критики обвиняли Жовенеля Моиза в коррупции, разгуле бандитизма и авторитаризме. Последние два года он правил при помощи декретов, не созывая парламент.

"Я смотрел похороны с чувством скорби. Это нормально, он был нашим президентом. Хотя он не всё делал правильно, мы не ожидали, что он умрет вот так", — говорит местный житель Кристиан Лема.

В четверг, во время официальной церемонии прощания с президентом, протестующие забросали камнями одно из траурных шествий. Группы людей стреляли в воздух, поджигали покрышки и блокировали дороги.

За два дня до своей смерти Жовенель Моиз назначил премьер-министром Ариэля Анри. Во вторник прошла его инаугурация, он будет возглавлять временное правительство Гаити до конца сентября, когда в стране пройдут президентские и парламентские выборы.