Волосы как удобрение: лондонские парикмахеры перерабатывают отходы

Среди лондонских парикмахеров набирает популярность идея отправлять отходы из салона красоты на переработку. Кроме пластика и металла вторую жизнь можно дать и волосам: из них получается хорошее удобрение, а также они способны очищать воду от нефти.

Эксперты считают, что килограмм волос может впитать до восьми литров разлитого топлива. Это свойство использовали, например, когда у берегов Маврикия в августа 2020 затонул японский танкер.

Благодаря высокому содержанию азота, волосы — эффективное удобрение. Сторонники такого способа садоводства отмечают, что волосы защищают растение, помогают сохранять почву влажной, а также отпугивают слизней и улиток.