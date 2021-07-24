Новый мировой рекорд россиянина в Голубой дыре Дина

В предпоследний день соревнований по фридайвингу Vertical Blue 2021, которые традиционно проводятся в Голубой дыре Дина (Dean’s Blue Hole) на Багамах, российский фридайвер Алексей Молчанов установил свой новый мировой рекорд, нырнув с постоянным весом в биластах на 118 метров. Время погружения составило 4 минуты 38 секунд. По словам экспертов, в этом невероятном достижении удивительно не только то, что он так глубоко погрузился и оставался под водой так долго, но и то, что после недели соревнований он был в настолько прекрасной форме.

Это третий мировой рекорд Молчанова на этих соревнованиях. В первый день он установил рекорд мира по нырянию в дисциплине FIM (ныряние по тросу на руках), погрузившись на глубину в 126 метров.

В этом году Vertical Blue, одно из самых престижных соревнований по фридайвингу в мире, проводится в 12-й раз, но впервые – по правилам CMAS - Всемирной конфедерации подводной деятельности, а не AIDA - Международной ассоциации развития ныряния на задержке дыхания.