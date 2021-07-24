Протесты против "санитарного пропуска"

В Париже столкновениями с полицией закончились манифестации противников новых санитарных мер.

Акции против законопроекта об ужесточении борьбы с ковидом состоялись в субботу по всей Франции — и уже не в первый раз. Неделю назад в аналогичных маршах приняли участие 114 тысяч человек по всей стране.

Сейчас французский сенат рассматривает документ, предусматривающий целый ряд жёстких мер. Во Франции говорят о "четвёртой волне": резкий рост числа заражений, связанных прежде всего со штаммом "дельта", фиксируют уже больше недели подряд.

"Я, например, вакцинировался, но я не хочу заставлять людей вакцинироваться. Нужно обсуждать, обмениваться мнениями, информацией, пытаться убедить людей — но не проводить политику убивающих свободы законов".

О новых мерах в целом рассказал президент Эммануэль Макрон ещё 12 юля. Во-первых, это обязательная вакцинация для целого ряда профессий, прежде всего медработников. Во-вторых, "санитарный пропуск" будет обязателен для посещения кафе, ресторанов, любых массовых мероприятий, торговых центров, для покупки билетов на самолёт или поезд.