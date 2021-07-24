Чемпионат по имитации лосиных криков прошел в США

Пятьдесят человек из одиннадцати американских штатов приняли участие в Чемпионате по имитации лосиных криков, организованным Фондом по защите лосей в Скалистых горах.

В лесу охотники часто подражают звукам, которые обычно издают животные, для того, чтобы приманить зверя.

Сезон охоты на лося начинается в США в сентябре и заканчивается в октябре. Энтузиасты часто охотятся на зверя с арбалетом.