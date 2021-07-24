26-й венгерский гей-парад

После вынужденного перерыва год назад в Будапеште прошел гей-парад, ставший 26-м по счёту. Прошлогоднее мероприятие в поддержку ЛГБТ пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Более 10 тысяч человек прошли по улицам венгерской столицы под радужными флагами и лозунгами, провозглашающими толерантность и любовь. По мнению участников, это важное послание их соотечественникам-венграм.

"Все люди равны, и всех людей нужно принимать. Вот и все", - говорит это мужчина.

"Причина, по которой мы считаем важным присутствовать здесь на этом марше, заключается в том, что у меня, например, много друзей-геев, и я думаю, что они, как граждане Венгрии, имеют право чувствовать, что это их страна", - говорит эта женщина.

"Я считаю, что каждый заслуживает любви, и поэтому я пришла", - говорит эта девушка.

В этом году марш прошел по маршруту, отличному от обычного, поскольку ультраправые группы объявили о проведении акций протеста в нескольких местах города с целью заблокировать "Парада гордости" на проспекте АндрАши. Верховный суд Венгрии вынес решение в их пользу - одновременно с парадом в поддержку ЛГБТ был проведен контрпротест.

"Я считаю, что очень важно защищать нормальные ценности, а не привносить однополые браки и тому подобное в настоящую семью, потому что я не считаю это нормальным", - говорит этот парень.

"Я натурал. Да, я принимаю, что им нравятся люди того же пола, но они должны оставить меня в покое, потому что мне нравятся девушки, противоположный пол", - считает этот молодой человек.

На этот раз "Парад гордости" в Будапеште завершился без каких-либо инцидентов.