Норвегия оплакала жертв теракта

Власти Норвегии признали, что сделали недостаточно для "противостояния темным силам" - так норвежский король Харальд охарактеризовал события 10-летней давности, когда на острове Утойя террорист расстрелял 69 молодых людей и организовал смертоносный взрыв в Осло. 22 июля страна воспоминала жертв нападения Андерса Брейвика.

"Я надеюсь, что мы сможем помочь друг другу выстоять после 22 июля, переживая это через наши ежедневные поступку, нашу сущность, - заявил норвежский монарх. - Одновременно стоит признать, что мы как общество сделали недостаточно, чтобы разглядеть, поддержать, разделить бремя - и так сообща противостоять темным силам. И это печалит меня".

Нападение на острове Утойя в июле 2011 потрясло мир. Андерс Брейвик проник в молодежный лагерь, где в течение нескольких часов методично охотился за школьниками и студентами, приехавшими туда на слет Рабочей партии.