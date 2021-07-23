Венеция не вошла в "черный" список ЮНЕСКО

Венецию не включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Избежать этого итальянским властям удалось, запретив проход больших судов по историческому центру города, в частности по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка.

На протяжении многих лет организация требовала принятия этой меры, чтобы сохранить местную экосистему от разрушения.

С 1 августа круизные лайнеры будут перенаправлять в промышленный порт, находящийся в пределах лагуны.

Массимо Риккардо, посол Италии в ЮНЕСКО:

"Каждый, кому довелось побывать в Венеции, мог увидеть, что сохранение города, его памятников, исторического ландшафта, и в то же время забота о жизни местного сообщества является нашим приоритетом".

Но организаций по защите города это решение не устроило. Там утверждают, что необходим целый комплекс мер - и не временных, а долгосрочных - по управлению природными ресурсами и турпотоком.

Стефан Доемпке, World Heritage Watch:

"Принятая итальянским государством мера разрешила только одну из множества проблем, представляющих серьёзную угрозу хрупкой экосистеме. Большие суда по-прежнему могут проходить по лагуне через порт Маргера, а значит, всё так же будут оказывать чрезмерное воздействие на окружающую среду и климат".

В 2019 году Венецию посетили примерно 25 миллионов туристов. При этом город с населением чуть более 50 тысяч человек ежегодно покидают около тысячи венецианцев.