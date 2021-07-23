ЮНЕСКО пересматривает списки

ЮНЕСКО приняла решение не включать австралийский Большой Барьерный риф в пересматриваемый список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности. Западные СМИ пишут о том, что вердикт был вынесен под давлением руководства Австралии: оно не приветствует понижение статуса рифа, поскольку это может нанести удар по туристической отрасли. Вопрос о рифе будет снова поднят на следующей сессии комитета ЮНЕСКО.

Статуса объекта, находящегося под угрозой, удалось избежать и Венеции, благодаря своевременным действиям властей Италии. Генсекретарь организации Europa Nostra, которая занимается популяризацией мер по защите природной среды Европы, отметила:

Снежка Куэдвлиг-Михайлович, генсекретарь организации Europa Nostra: "Мы приветствуем долгожданное решение итальянского правительства о запрете прохода больших круизных судов по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка. Это, безусловно, первый шаг в правильном направлении, но мы ждем дальнейших действий, которые приведут к тому, что круизные лайнеры окончательно покинут лагуну".

Комитет ЮНЕСКО так же принял решение исключить объект "Ливерпуль – город мореходов и торговцев" из Списка всемирного наследия из-за строительства в районе доков и порта, которые ООН считает важнейшим архитектурным ансамблем. В Ливерпуле надеются на пересмотр этого вердикта.