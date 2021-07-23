Кто воюет европейским оружием?

Куда отправляется оружие, сделанное в Европе? Каким образом оборонная промышленность стран ЕС участвует в вооружённых конфликтах по всему миру?

Израильско-палестинский конфликт и война в Йемене — это только два примера из десятков войн, которые ведутся сейчас по всему миру и в которых применяется оружие, сделанное в странах ЕС.

Если присмотреться внимательнее, европейские следы можно обнаружить в любом конфликте во всём мире. Людо Хекман нидерландский журналист, основатель расследовательского проекта Lighthouse Reports

Итальянское оружие на Ближнем Востоке

Эти документальные кадры показывают последствия бомбардировки, произведенной просаудовской коалицией в Северном Йемене в 2016 г. Сотрудники йеменской неправительственной организации исследовал место бомбардировки и нашли остатки разорвавшихся боеприпасов. На одном из осколков авиабомбы он обнаружил надпись RWM Italia — это название итальянского филиала германского концерна «Рейнметалл».

Италия занимает четвёртое место в Евросоюзе по объёму экспорта вооружений. Что Италия продаёт и кому? Итальянские производители вооружений отказались с нами разговаривать, поэтому мы обратились к антивоенным активистам.

Мы направляемся на завод компании, которая раньше называлась Aermacchi, а теперь стала авиационным филиалом машиностроительного холдинга Leonardo. Город Венегоно на севере Ломбардии — это сердце итальянской оборонной промышленности. Здесь легко можно натолкнуться на то, что поначалу вам покажется железнодорожным переездом. Но вместо проезжающего поезда вы увидите взлетающий реактивный самолёт. Снимать здесь строго запрещено. Перед нами пролетел небольшой учебно-тренировочный самолёт M-346.

«К сожалению, M-346 применяется в одном из самых давних, но при этом не утихающих конфликтов, — израильско-палестинском, — рассказывает Франческо Винярка, активист движения “Мир и разоружение”. — Мы с самого начала выступали против того, чтобы на них тренировали лётчиков, которые затем могут участвовать в бомбардировках Газы. Кроме того, эти самолёты сами могут нести боевую нагрузку. Много лет они убеждали нас, что это не так, но теперь появились данные, не оставляющие сомнения, что существует боевая версия этого самолёта, а именно — штурмовик. Поэтому опасность состоит не только в том, что мы, Италия, поставляли израильским ВВС самолёты для тренировки пилотов, участвующих в бомбардировках Газы, но и сами самолёты были в них задействованы».

«Леонардо» — это крупнейший итальянский производитель оружия и 12-й по размеру в мире. Его крупнейший акционер — итальянское правительство; оно владеет 30% акций компании. «Леонардо» отказался изложить нам свою позицию по этому вопросу. Глава Итальянской федерации предприятий авиационной и оборонной промышленности также не ответил ни на один из наших вопросов.

«В последние годы, — комментирует Франческо Винярка, — больше половины итальянского экспорта идёт в страны Ближнего Востока и Северной Африки, самые напряжённые регионы мира. Италия экспортирует бронетехнику, самолёты, корабли, вертолёты. В последние годы мы продаём каждый год вооружения на сумму в 3 млрд евро. При этом общая сумма вооружений, получившего разрешение на экспорт, оценивается каждый год более чем в 5 млрд».

В прошлом году Саудовская Аравия была третьим по важности импортёром итальянских вооружений — после Египта и Катара. После того, как она начала войну в Йемене, её импорт оружия увеличился на 61%.

Европейцев потрясает то, как некоторые страны не могут договориться о мире. Но кто поставляет этим странам средства для ведения войны? Мы. Франческо Винярка, активист движения “Мир и разоружение”

Воюет она не только итальянским оружием. Неоспоримые доказательства использования вооружений других стран ЕС представлены журналистским проектом “Lighthouse reports”.

Крупнейшие экспортёры оружия в ЕС

Кроме Италии оружие Саудовской Аравии продавали Бельгия, Германия, Испания, Франция и ряд других европейских стран. Под давлением антивоенных активистов Бельгия, Германия и Италия приостановили или ограничили продажу оружия Эр-Рияду.

Но не Франция, первая страна ЕС по объёму оружейного экспорта и третья в мире. Организация «Международная Амнистия» обнародовала доказательства того, что Франция продаёт просаудовской коалиции самые разные вооружения, включая артиллерию, боеприпасы и боевые машины.

Имеют ли право европейцы продавать оружие куда и когда угодно? На самом деле нет. Существуют условия — такие, например, как война или нарушение прав человека, — при которых продажа оружия запрещена международными договорами. Самые главные из них: Договор ООН о торговле оружием и Единая европейская позиция. Оба документа провозглашают одни и те же принципы и подробно регулируют условия экспорта вооружений.

Страна не должна разрешать продажу оружия, зная, что оно может быть использовано для совершения геноцида, преступлений против человечества, тяжких нарушений Женевских конвенций или против мирного населения.

Страны, которому это оружие предназначено, должны уважать права человека.

Страны, подписавшие эти договоры, не должны передавать военные технологии и оборудование, которые могут спровоцировать или продлить конфликт.

Держа в уме эти требования, давайте посмотрим на карту европейского экспорта.

Поставщики и получатели оружия. euronews

Франция, Германия, Испания и Италия — основные экспортёры в ЕС. В последние 5 лет основными покупателями французского оружия были Египет и Саудовская Аравия. Кроме того, Париж продаёт оружие таким воюющим или находящимся на гране вооруженного конфликта странам как Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Пакистан, Израиль, Эфиопия и Афганистан. Германия продаёт оружие Египту, Саудовской Аравии, Объединённым Арабским Эмиратам, а также Южному Судану и Сомали. Часть экспорта Испании и Италии также направляются в эти части света.

Лазейки в законе

Почему это происходит? Эксперты согласны в главном: выполнение договоров — это слабое звено международного права. Объяснение предложила Евродепутат от “Зелёных” Ханна Нойманн:

«У нас есть одна единая позиция ЕС об экспорте оружия и 27 её национальных интерпретаций. Общая позиция — обязательна к исполнению, но сейчас Европейский союз не может никого заставить делать это. Государства-лены сами решают, кому выдавать разрешение на экспорт вооружений. И законы на этот счёт в государствах-членах самые разные. Это создаёт проблемы в последнее время, потому что у продавцов оружия много лазеек. Нам нужно прекратить это политическими методами».

Оборонная промышленность рассматривается правительствами как стратегическая отрасль. Несмотря на пандемию, торговля оружием находится на самом высоком уровне со времён Холодной войны. Быстрее всего в последние пять лет растёт импорт ближневосточных стран, особенно Саудовской Аравии, Египта и Катара.

На юге Парижа располагается завод компании Arquus, производителя бронеавтомобилей. Его основной заказчик — французское правительство. Чтобы выдержать конкуренцию на мировом рынке, компания должна инвестировать в инновации. Без продаж на экспорт сделать это трудно. По данным компании, в год на экспорт идут от 20 до 50% машин.

«Arquus — ведущий французский производитель лёгких и средних колёсных бронемашин, — рассказывает Марен Толле, руководитель ПР-службы компании. — В настоящее время на вооружении сухопутной армии находятся 25 тыс. наших машин. Что составляет где-то около 90% всех колёсных машин сухопутной армии. У “Аркюса” есть исторические партнёры в Африке, а также на Ближнем Востоке, также ка в Европе и в Северной Америке».

Мы спросили президента компании Эммануэля Леваше, есть ли гарантии того, что их продукция не попадёт не в те руки:

«По этому вопросу наши возможности ограничены. Но я хотел бы подчеркнуть, что оборонная промышленность в целом, оборонная промышленность европейская и французская, ведёт себя очень ответственно и придерживается правил. Наша обязанность — выполнять эти правила. Но затем у нас нет физической возможности отслеживать нашу технику на протяжении долгого времени. А наша техника служит долго, целые десятилетия. Вот в чем настоящая проблема, но вряд ли у нас получится её решить».

Большинство европейских производителей вооружений говорят, что они уважают международные договоры в той степени, в какой этого требует закон страны. Так кто несёт ответственность за то, что оружие экспортируется в зоны военных действий? Государства выдают разрешения на экспорт производителям вооружений и, как правило, получают от этого дополнительный доход. Так зачем им придерживаться международных договоров, регулирующих эти продажи?

«Значительная часть оборонной промышленности принадлежит государствам. Они постоянно пытаются увеличить этот экспорт с помощью межправительственных соглашений. Они помогают производителям продавать свою продукцию, даже если условия, предусмотренные международными договорами, этому препятствуют. Всегда есть возможность сказать: “а нарушение прав здесь официально не признано”, а “война не объявлена”. Вот в чём проблема», — считает Франческо Винярка.

Всё сказанное по поводу Италии, относится и к другим европейским странам. В «Международной Амнистии» считают, что Франция несёт ответственность за военные преступления, совершаемые в Йемене просацдовской коалицией.

«С одной стороны, министр иностранных дел называет эту войну грязной, а с другой стороны продолжаются поставки военной техники двум основными странам, вовлечённым в эту войну. Да, можно сказать, что Франция лицемерит», — заявила руководитель французского отделения AI Сара Руссель.

В Испании правительству пришлось дважды объясняться в парламенте по поводу экспорта оружия в Саудовскую Аравию. В прошлом году Мадрид выдал 26 разрешений на продажу оружия Эр-Рияду. И ООН, и Европарламент официально попросили Испанию остановить экспорт. Вот, что на это ответила министр торговли Ксиана Мендес:

«Нет ни эмбарго, ни запрета на экспорт. Такого запрета нет на уровне Европейского союза. Это следует подчеркнуть, потому что в противном случае мы бы нарушали международные договора, соглашения и резолюции, под которыми мы подписались. Вот почему заявляю, что они нами выполняются».

Еще одна причина, по которой продажа оружия в зоны конфликтов не снижается, это то, что суда, перевозящие вооружения — сделанные в Европе и не только — не досматриваются в европейских портах. Тогда как, согласно международному праву, европейские страны не только не в праве продавать оружие воюющим странам, но и не могут пропускать туда через свою территорию оружие, сделанное в третьих странах.

Протесты итальянских докеров

Суда саудовской транспортной компании Bahri находятся в центре внимания с 2015 г., когда началась война Йемене. Портовые рабочие первыми заметили, что эти суда перевозят необычный груз. Генуэзский докер Йозе Нивои был одним из активистов, собиравших и публиковавших сведения о грузе. За эту деятельность в прошлом году он поплатился своей работой. Сейчас он работает на постоянной основе в профсоюзе:

«Чего мы только не видели: контейнеры с взрывчаткой, бронетехнику, боевые вертолёты, коробки с боеприпасами, генераторы, запчасти беспилотников. Через наш порт проходят вооружения самого разного типа. Его перевозят в ящиках или навалом. Если зайти в трюм, можно увидеть ящики с боеприпасами, с артиллерийскими снарядами, запасными частями пулемётов. Всё это сложено в обычных деревянных ящиках».

Докеры жалуются на то, что власти молчат по поводу захода этих судов в порты и даже не их не досматривают.

«Мы обращались к капитану порта и другие портовые органы, чтобы они произвели досмотр. Когда нам удавалось их привести, они проверяли только соблюдение техники безопасности. Груз они не проверяли. Он проверяли, например, действительно ли в ящиках с надписью “Опасно” соответствующий груз, закреплён ли он должным образом. Это всё, что они делали».

Я сделала несколько звонков, чтобы узнать точку зрения властей. Береговая охрана отказалась отвечать под запись, но подтвердила, что они досматривают суда только на предмет соответствия правилам безопасности при перевозке опасных грузов. В министерстве иностранных дел нам сказали, что за этот вопрос отвечают местные власти. А сами эти власти сказали нам, что не хотят общаться на эту тему со СМИ. Подтвердив тем самым существование ауры секретности вокруг этих судов.

По мере того, как накапливались доказательства, собранные докерами, по всей Европе становились слышнее протесты. Давление со стороны гражданского общества и ряд судебных исков вынудили перевозчиков оружия изменить свои маршруты.

В Испании протесты, организованные движением «Война начинается здесь», привели к тому, что суда «Бахри» начали обходить порт Бильбао. Но, по словам активистов, они по-прежнему погружают грузы в южных портах. Во Франции несколько раз препятствовали погрузке грузов на судна «Бахри». Несколько демонстраций против отправки оружия на Йеменскую войну прошли в Париже. В Генуе саудовские суда больше не грузятся.

Последние боестолкновения между Израилем и Палестиной вновь всколыхнули протесты против экспорта и транзита оружия. В мае судно, предположительно перевозившее оружие в Израиль, было остановлено в Ливорно. Докеры отказались производить на него погрузку. Это был первый подобный случай в Европе.

Месяц спустя мы отправились в Ливорно вместе с генуэзскими докерами. Активисты из Ливорно организовали встречу с правозащитниками, на которой обсуждались планы новых акций против перевозчиков оружия.

Движение итальянских портовых рабочих и пацифистов обретает форму. Оно завязывает связи с такими же движениями в других странах Европы. Они хотят изобличить то, что активист итальянской НПО The Weapon Watch Карло Томбола называет «бизнесом войны»:

«На поверхность выходит то, что было скрыто из-за отсутствия гласности. Цепь поставок, по которой оружие поступает в зоны военных действий. Вот так становится ясно, что этот бизнес не что иное как бизнес войны».

Кампания за изменение законов

Судно организации Greenpeace, Beluga II, провело во всех морских портах Германии демонстрации с требованием ужесточить закон об экспорте оружия.

«Закон должен запретить экспорт оружия из Европейского союза и других европейских стран, — уверен активист герамнского отделения движения “Мир и разоружение” Александер Лурц. — В 2019 г. Германия продавала оружие в 136 стран. В том числе страны, находящиеся в состоянии войны; в страны, находящиеся на грани войны и страны, нарушающие права человека”.

В каждом порту активисты Greenpeace собирают подписи за новый закон об экспорте. Они также организовывают выставку фотографий, рассказывая публике малоизвестные подробности о торговле оружием. Эти снимки заставляют задуматься.

Какую задачу выполняет европейская оборонная промышленность? Защищать людей? Получать прибыль? Добиваться геополитического контроля или конкурентных преимуществ? Но одно совершенно ясно — оружие не похоже на другие товары.