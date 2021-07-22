Россия подала в ЕСПЧ жалобу на Украину

Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство — Украину. Москва обвиняет Киев в целом ряде нарушений, которые касаются, в частности, гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми, в том числе на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году и в Донбассе.

По мнению российских властей, на Украине распространена "практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих", что проявляется в запрете работы ряда СМИ, преследовании отдельных журналистов и политиков. Речь в жалобе также идет о дискриминации русскоговорящего населения и российских компаний, нападении на представительства и сопредельные территории РФ.

Москва также возлагает ответственность на Киев за крушение самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года, в результате которого погибли 298 человек: по мнению российской стороны, главная причина случившегося - незакрытие властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

"Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь вино, - говорится на сайте Генпрокуратуры РФ о ходатайстве о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента. - Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней".

В начале июля президент РФ Владимир Путин передал право на представление России в суде Генпрокуратуре (ранее этим занимался Минюст).

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, нынешняя жалоба РФ - своего рода "формальный момент" ради сохранения "приличия и приверженности нормам международного права, соответствующим обязательствам". Он выражает уверенность в том, что, скорее всего, рассмотрение иска будет "затянуто".

- Россия - член Совета Европы, один из серьезных его доноров. Украина - тоже член Совета Европы. Российское руководство привержено подобным нюансам. Это промежуточный этап: никто не рассчитывает на быстрое и справедливое решение. Но оно нужно РФ, чтобы дальше уже в своем понимании решать проблему: в юридической практике есть определенная этапность - мы подавали в суд, вы решение не приняли, мы будем принимать свои меры. Но, какими методами, говорить преждевременно, - считает эксперт, отмечая, что в последние годы ЕСПЧ "все чаще стал использоваться как инструмент давления". - Кроме Минских договоренностей, другой формулы урегулирования конфликта на Украине нет, все в тупике.

В Киеве заявляют, что Москва включила в свою жалобу "все мифы российской пропаганды".

"С правовой точки зрения — их ожидает неминуемое поражение», — написал глава Минюста Украины Денис Малюська в Facebook, отмечая, что у РФ будет "дополнительная медиа-платформа для промывания мозгов и разума СМИ".

Ранее ЕС вновь продлил санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и боестолкновениями на востоке Украины. В начале недели в Батуми состоялся первый саммит "Ассоциированного трио" — нового союза Украины, Молдавии и Грузии, чья цель - "усиленное сотрудничество" в вопросах евроинтеграции - при участии главы Европейского совета Шарля Мишеля.

В январе Большая палата ЕСПЧ признала "частично приемлемым" иск Украины против России по Крыму. Киев обвинил Москву в систематическом нарушении Европейской конвенции о правах человека на полуострове с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Инстанция при этом отметила, что Украине удалось доказать, что "российские войска не были сторонними наблюдателями предполагаемых событий, а принимали в них активное участие".

В ноябре стартуют также слушания по делу о событиях на востоке страны, в рамках которых будет рассмотрена и жалоба Украины и Нидерландов относительно MH17.