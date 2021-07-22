Еще один скандал на токийской Олимпиаде — теперь с участием режиссера церемонии открытия Кентаро Кобаяси. В интернете появилось видео 1998 года, на котором Кобаяси в составе комедийного дуэта шутит на тему Холокоста. В частности, он предлагает зрителям "поиграть в Холокост" и разбрасывает по сцене бумажных человечков, олицетворяющих жертв еврейского геноцида. Запись вызвала острую критику, режиссёру пришлось покинуть свой пост.

"Абсолютно очевидно, что в одном из роликов, представленных в 1998 году для молодых зрителей, среди фраз, которые я написал для него, присутствовали абсолютно неуместные выражения. Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время бы глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом", — извинился за свои слова Кентаро Кобаяси.

Инцидент стал уже четвертым в списке скандалов, связанных с оргкомитетом Олимпиады в Токио. В начале неделю уйти в отставку пришлось также композитору церемонии открытия Игр Кэйго Оямаде. Выяснилось, что в одном из интервью 1994 года он без заметного раскаяния рассказывал о том, что издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями. В марте свой пост покинул креативный директор Олимпиады Хироси Сасаки, предложивший спустить модель и ведущую Наоми Ватанабэ с неба в костюме свиньи. А в феврале ушел в отставку глава оргкомитета Ёсиро Мори, заявивший, что заседания спортивных комитетов и федераций становятся длиннее, потому что в них участвует больше женщин.

Нынешняя глава оргкомитета Сэйко Хасимото заявила, что "должна выполнять свои обязанности до конца" и не собирается уходить в отставку на фоне недавних скандалов.