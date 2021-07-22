В Испанию через забор

Власти автономного города Мелилья, испанского анклава в Северной Африке, сообщили, что к ним прорвались свыше двухсот иммигрантов. Людям удалось перелезть через пограничное заграждение шестиметровой высоты, отделяющее город от Марокко.

Мелилья вместе с Сеутой, другим испанским анклавом на том же побережье, являются излюбленным направлением для выходцев из стран к югу от Сахары.

Весной этого года в Сеуту одномоментно прорвались около 8 тысяч человек, большую часть в течение нескольких дней депортировали.

Сеута и Мелилья находятся под испанским правлением с XVII века, но Марокко время от времени озвучивает претензии на анклавы. Ситуацию в регионе осложняет напряженность вокруг территории Западной Сахары, которая до 1975 года была оккупирована Испанией, а потом аннексирована Марокко. В Рабате были возмущены тем, что Мадрид впустил к себе для лечения лидера сепаратистской группировки, выступающей за отделение Западной Сахары от Марокко.