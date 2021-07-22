"Экологический долг" стран G20

Министры окружающей среды стран "Большой двадцатки" собрались в Неаполе на двухдневный саммит.

Его темы - глобальное потепление, финансирование перехода на зелёную энергетику, управление водными ресурсами и защита дикой природы.

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри встретился с министром экологических преобразований Италии Роберто Чинголани. Они заявили: нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить прироста температуры на планете в 1,5 градуса.

Саммит в Италии - подготовительный этап к конференции ООН по климату, которая пройдёт в ноябре в Глазго.

Включить в её повестку пункт о списании внешних долгов развивающимся странам в качестве компенсации ущерба экологии призвали участники акции протеста в центре Неаполя. Демонстранты цитировали Диего Марадону, который говорил о том, что из-за бремени задолженности многие государства не справляются с растущей безработицей и бедностью.

Оскар Сория, директор НПО Avaaz:

"Многие развитые страны обогатились, эксплуатируя окружающую среду. Сегодня мы требуем, чтобы они выплатили экологический долг, списав развивающимся странам внешний долг. Тогда последние смогут восстановить свою экономику после падения, вызванного пандемией".

Активисты призывали участников саммита к более решительным действиям для предотвращения экологической катастрофы.

Некоторые страны обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Но учёные уверяют: для удержания роста температуры необходимо сократить вредные выбросы на 40% уже к концу этого десятилетия.