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Испания

По зубам и по карману: доступная стоматология

 Надежда Дрямина
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По зубам и по карману: доступная стоматология
Авторское право  Shutterstock/Shutterstock
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Три тысячи евро заплатила героиня нашего сюжета за работу недобросовестного стоматолога. Деньги на ветер. Ни есть нормально, ни улыбаться Мари Хосе не могла, но больше средств у нее не было. Помощь пришла от НКО.

Мария Хосе Энсинас, пациентка клиники Фонда Луиса Сейкера: "Когда я встречалась с друзьями, и мы шли куда-то на ужин, мне приходилось часто извиняться. Потому что пока они ели, жевали, у меня изо рта постоянно выпадали виниры, накладки. Было много комплексов, с этим связанных. Психологически было тяжело".

Фонд Луиса Сейкера помогает людям, оказавшимся в уязвимом положении, например, мигрантам, жертвам домашнего насилия, наркозависимым. Он покрывает расходы на стоматологические услуги частично или полностью, в зависимости от каждого конкретного случая.

Клаудиа Пикорнелл, дантист клиники Фонда Луиса Сейкера: "Чаще всего к нам обращаются для чистки полости рта, удаления зубов, со сколами, больными зубами. Также мы делаем съёмное и несъёмное протезирование".

Карлос Марласка, корреспондент Euronews: "Эту клинику в Мадриде Фонд Луиса Сейкера открыл совсем недавно, незадолго до пандемии. Через неё уже прошли 700 пациентов. Организация имеет представительства в ряде стран, в основном Латинской Америки".

Обитатели этого центра временного размещения мигрантов в Мелилье лечат зубы совершенно бесплатно. Но это скорее исключительный случай. В Фонде считают, что система здравоохранения Испании должна расширить свою деятельность и зону ответственности.

Антонио Кастаньо Сейкер, глава Фонда Луиса Сейкера:
"Никаких завышенных цен. Они должны исчезнуть. А власти, госсектор должны взять на себя обеспечение здоровья полости рта, как и проблемы граждан со зрением, урологией".

Только в Испании работает пять таких клиник. Медпомощь в них получили за 12 лет существования фонда более 50 тысяч человек.