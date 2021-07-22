Китай отверг план ВОЗ

Китай отверг план Всемирной организации здравоохранения о начале второго этапа исследований для выяснения происхождения вызвавшего пандемию коронавируса. Об этом заявил в четверг представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР на пресс-конференции, посвященной проблеме COVID-19. Чжан Исин назвал домыслами теорию о том, что вирус мог просочиться из китайской лаборатории

"_Честно говоря, я был поражен, когда впервые прочитал о плане ВОЗ по второй фазе отслеживания происхождения вируса. В этой исследовательской программе гипотеза о том, что "нарушение Китаем лабораторных протоколов вызвало утечку вируса", является приоритетной. И это, как я думаю, противоречит здравому смыслу и и научному подходу".

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Поиск источников вируса перешёл в политическую плоскость, ухудшив отношения Китая с США и многими их союзниками, которые говорят, что информация, поступавшая из Пекина в первые дня пандемии, не была прозрачной. Власти Поднебесной обвиняют критиков в политизации вопроса, который, по их мнению, следует оставить решать учёным.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, на прошлой неделе признал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией и утечкой из китайской правительственной лаборатории в Ухане, городе, где болезнь была впервые обнаружена в конце 2019 года. В Пекине говорят, что в лаборатории Уханя нет вируса, который мог бы напрямую заразить людей.