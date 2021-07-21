Великобритания: полки пустеют

В супермаркетах Британии возникает дефицит тех или иных товаров из-за сбоев в цепочке поставок. Проблема - в нехватке водителей грузовиков, их стало меньше из-за "брекссита" и санитарной ситуации. Страдают все ритейлеры - от сельских магазинчиков до крупных сетей. Лидеры отрасли утверждают, что дальше будет еще хуже.

Если только власти не вмешаются и не разрешат приехать на работу в Великобританию водителям грузовиков из-за границы. Лето - сезон изобилия, но пользователи соцсетей жалуются на скудный выбор и пустые полки. Кадры демонстрирует масштаб проблем. Ситуация с наполняемостью различается от магазина к магазину. Крупные ритейлеры предупредили, что не в состоянии поддерживать полный ассортимент на всех участках розничной цепочки.

Брайан Робертс, аналитик, комментирует: "Некоторые менеджеры магазинов, с которыми я говорил, отмечают сокращение числа доставок - с пяти, шести, семи раз в неделю до, скажем, четырех-пяти. На этом фоне группа Tesco сообщила, что столкнулась с проблемой пищевых отходов, она не может достаточно быстро провести их через систему. Я думаю, что в ближайшие недели и месяцы мы столкнемся с валом подобных случаев. Водителей грузовиков очень не хватает, на то, чтобы стабилизировать обстановку, уйдет время, ведь нужно подготовить, обучить тысячи людей".

По оценкам, сегодня в Великобритании на 100 тысяч водителей меньше, чем нужно. Из-за "брексита" быстро привлечь в страну профессионалов из-за рубежа сложно. А именно иностранцы в прошлом занимали немало рабочих мест на этом рынке. В пандемию многие уехали в родные страны и не вернулись. Часть британских водителей вышла из строя из-за коронавируса, на пике пандемии было прекращено обучение молодежи.

Правительство предложило выход - продлить рабочий день для шоферов. Представители сектора перевозок предупреждают: нахождение за рулем усталых водителей снижает безопасность на дороге.

Род Маккензи из Ассоицации автоперевозчиков отмечает: "Мы должны поощрять водителей, отошедших по каким-то причинам от дел, вернуться в профессию, и это экстренная мера. И да, мы бы хотели, чтобы европейским шоферам разрешили приехать! Добавьте их в список дефицитных профессий, дайте им краткосрочные визы, чтобы они могли трудиться!"

Но пока шагов в этом направлении не видно. Власти пытаются расширить возможности тестирования водителей, чтобы выпускать на дороги больше специалистов. Быстрых рецептов не существует, и проблема обещает усугубиться, прежде чем будет найдено решение.