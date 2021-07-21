Тунисцы ринулись вакцинироваться

Жители Туниса на фоне катастрофической ситуации с распространением коронавируса, стремятся сделать прививку. Людей не пугают ни очереди, ни палящее солнце, стоять под которым приходится часами. За минувшие сутки в стране выявили более шести тысяч инфицированных. 177 пациентов с ковидом скончались. По случаю мусульманского праздника Ид-аль-Адха власти предложили гражданам во вторник и среду иммунизироваться без предварительной записи, что вызвало ажиотаж.

Карима Махдуни страдает хроническим заболеванием. 36-летняя женщина с февраля ждет возможности вакцинироваться: "Положение дел очень серьезное. И это меня пугает. Многие люди, которых знала, умерли от ковида."

Многим все равно, каким препаратом прививаться.

Инес Амури: "Как называется прививка мне безразлично. Если вы ее сделаете, если я вакцинируюсь, число инфицированных людей снизится. Не будет смертей, не будет пациентов, которым необходим кислород. Мы не должны смотреть, как мучаются люди, и при этом бездействовать".

Компания по иммунизации населения идет в Тунисе с марта, но продвигается медленно. На данный момент здесь вакцинировано восемь процентов жителей. Сдержать распространение коронавируса при ткаом показатели практически невозможно.

Рафла Тедж Деллаги, врач: "Мало того, что у нас ежедневно регистрируются порядка двухсот смертей от ковида. Так есть еще и проблемы с наличием мест в больницах, оказанием медицинских услуг, количеством коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Больницы сейчас находятся на пределе своих возможностей. Поэтому мы должны каким-то образом прервать цепочку передачи коронавирусной инфекции".

Сейчас в Тунисе антикоронавирусную прививку могут сделать люди старше пятидесяти лет. Со следующей недели вакцинация будет доступна для граждан старше сорока.