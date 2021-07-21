Сохранить биоразнообразие: ЕС готовится с коференции ООН

Сохранение и восстановление биоразнообразия. Эту тему в ходе неформальной встречи в словенском городке Крань обсудили министры стран Евросоюза по вопросам окружающей среды и климата. Главы соответствующих ведомств так же провели подготовку к конференции ООН по биоразнообразию, которая должна состояться в Куньмине (Китай) в октябре нынешнего года.

Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по вопросам окружающей среды: "Нам нужны срочные меры, чтобы кардинально изменить ситуацию к лучшему. Поэтому для Европейской Комиссии первоочередной задачей является реализация амбициозного проекта по биоразнообразию. Мы должны действовать так же стремительно, как это необходимо и при решении проблем с изменением климата. В ходе наших переговоров с министрами, я отметил наличие в общем проекте позитивных мер, выполнение которых намечено на период после 2020 года. Например, обязательств по усилению защиты 30% Мирового океана и суши к концу десятилетия. Соответствующий проект документа был обнародован на прошлой неделе".

В сохранении биоразнообразия важную роль играют опылители, в том числе, дикие. Об этом напомнил министр по вопросам окружающей среды Словении Андрей Визяк: "Словения уделяет огромное внимание сохранению и устойчивому использованию опылителей. Мы обеспокоены сокращением численности диких опылителей и его последствиями для биоразнообразия, поскольку они полезны и экосистемам, и обществу".

Проект новой Конвенции о биологическом разнообразии предложат на рассмотрение и ратификацию 196 странам. Речь идет о государствах, подписавших соответствующее международное соглашение 5 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро.