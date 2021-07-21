Режим ЧС в Карелии и Якутии из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введён в Карелии (Северо-Западный федеральный округ России) из-за масштабных лесных пожаров, охвативших территорию в более чем 7 тыс гектаров. Об этом сообщили в среду власти региона.

Некоторые очаги удалось ликвидировать, но площадь активного горения ещё достаточно велика. В тушении пламени принимают участие около 300 человек, более 50 единиц техники, а также 2 пожарных поезда и авиация. Пришли на помощь и военные вертолёты, сбросив около 26 тонн воды, чтобы не допустить распространение огня на посёлок Найстенъярви.

Из населённых пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 600 человек. По данным МЧС , причиной возгорания могли стать сухие грозы и неосторожное обращение с огнём.

Более 1,5 млн гекторов леса горят и в Якутии на северо-востоке России, где также объявлен режим чрезвычайной ситуации. Борьбу с огнём ведут более 2 тыс пожарных и спасателей. Их работу осложняет сухая жаркая погода.

Местные жители задыхаются от смога, власти призывают их по возможности оставаться дома. По данным метеорологов, тушение пожаров может затянуться дот середины августа.