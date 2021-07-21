Российские военные усиливают позиции в Таджикистане

Российскую военную базу в Таджикистане усиливают бронетехникой на фоне резкого обострения обстановки в Афганистане. Накануне танкисты 201-й военной базы совершили 200-километровый бросок на полигон Харб-Майдон близ афганской границы.

С 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана пройдут совместные учения военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана. Военные отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований. Основу российского контингента составят подразделения 201-й базы, в том числе горные мотострелки, танкисты, артиллеристы и части специального назначения.

Ситуация с безопасностью вдоль афгано-таджикской границы ухудшилась в последние недели после того, как войска США покинули регион. После вывода значительной части американского контингента в стране активизировались боевики "Талибана". Более тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, когда талибы захватили десятки северных районов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министерству обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь Душанбе из-за обострения на границе с Афганистаном — как в двустороннем порядке, так и в рамках ОДКБ.