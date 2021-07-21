Орбан ответит Брюсселю референдумом

Правительство Венгрии проведёт плебисцит по нашумевшему закону, который его критики считают нарушающим права ЛГБТ-сообщества. По словам премьер-министра Виктора Орбана, референдум призван противостоять давлению Брюсселя.

С таким заявлением Орбан выступил на своей страничке в Facebook через день после того, как Еврокомиссия не одобрила план восстановления экономики Венгрии после пандемии, поставив его утверждение в зависимость от проведения реформы судебной власти. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что у Будапешта "есть системные проблемы с верховенством закона", и Еврокомиссия "будет использовать все инструменты для защиты демократии, в том числе и финансовые".

Орбан с этим не согласен:

"Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. Венгерские законы не разрешают пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе. А Брюссель требует внести поправки в наш Закон об образовании и о защите детей''.

Недавно принятый в Венгрии закон запрещает знакомить детей в возрасте до 18 лет со всем, что связано с ЛГБТ-сообществом. Под этим подразумевается показ фильмов и чтение книг, в том числе и классиков мировой литературы, с участием гомосексуалов.

Орбан сказал, что на референдум будут вынесены пять вопросов, касающихся ЛГБТ. В частности, участников плебисцита спросят, следует ли "детям знакомиться с неограниченным контентом, влияющим на их сексуальную ориентацию" и "должны ли дети сталкиваться с медиа-контентом, посвященным смене пола". 8 июля в Венгрии вступил в силу закон, запрещающий говорить о гомосексуальных и трансгендерных отношениях в школе и в детских телешоу. Ранее было запрещено усыновление детей однополыми парами и отменено право на юридическое признание смены пола.

Мэр Будапешта Гергей Каарачонь, который также является кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции, считает, что вопросы Орбана не что иное, как политическая уловка,

"Эти вопросы имеют очень четкую правовую основу, поскольку в венгерском законодательстве все пять вопросов уже очень чётко определены. И, чтобы вы не поняли неправильно, они не имеют логической связи с недавно принятым законом о гомофобии".

В тот же день, что и премьер-министр, сам Гергей Карачонь выступил с инициативой проведения референдума.

Венгерский закона об ЛГБТ раскритиковали лидеры 17 из 27 стран Евросоюза. Так , премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нужно подумать над тем, должна ли Венгрия оставаться в составе ЕС.