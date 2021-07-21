"Казанский стрелок" переведен в психиатрическую больницу - ОНК Москвы

"Казанский стрелок" переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве. Об этом сообщает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников.

Ранее представители ОНК заявили, что 19-летний Ильназ Галявиев был признан невменяемым в момент совершения им нападения на казанскую гимназию №175. К соответствующему выводу пришли в государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

Непосредственно перед нападением он публиковал на своих страницах в соцсетях сообщения, в которых называл себя "богом", выявлял желание "избавиться" от людей и требовал ото всех признать себя его "рабами". В прошлом году врачи поставили ему диагноз атрофия головного мозга: заболевание характеризуется поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними.

В то же время, пока в Следственном комитете отмечают, что психолого-психиатрическая экспертиза, на которую молодого человека привезли в Москву, еще не завершена.

11 мая Галявиев устроил стрельбу в школе, которую ранее окончил сам. Погибли девять человек - семеро детей и двое учителей. Еще 23 человека пострадали. Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом. За это ему грозит пожизненное лишение свободы. Если Галявиева официально признают невменяемым, его могут отправить на принудительное лечение в психдиспансер специализированного типа.