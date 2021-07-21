Гаити: Ариэль Анри вступил в должность премьер-министра

В Гаити утверждено новое правительство во главе с Ариэлем Анри. Церемония инаугурации прошла во вторник в Порт-о-Пренсе.

Президент республики Жовенель Моиз назначил премьером бывшего главу МВД и министерства труда за два дня до своей гибели. Но Анри не успел вступить в новую должность. Тогда управление страной временно взял на себя Клод Жозеф. Накануне он объявил об отставке.

Ариэль Анри, премьер-министр Гаити:

"Учитывая высокую степень поляризации общества, нам необходимо наладить диалог между представителями его различных слоёв и сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе они участвовали в решении проблем, с которыми мы сталкиваемся".

Премьер-министр пообещал восстановить порядок и безопасность в стране, а также найти участников и организаторов нападения, в результате которого 7 июля в своей рзиденции был убит президент Гаити, его супруга получила ранения.

Правительство Анри проработает как минимум до следующих выборов главы государства. Они назначены на 26 сентября.