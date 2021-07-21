Тест на Эйфелевой башне

Во Франции вступила в силу система так называемых санитарных пропусков, по которым можно попасть в музеи, кинотеатры и на все мероприятия или в места, где присутствует более 50 человек. В Париже желающие подняться на Эйфелеву башню, должны также предъявить специальный пропуск.

А тем, у кого их нет, предлагают пройти антигенные экспресс-тесты в палатках, установленных перед каждым входом. В то время как для французских посетителей эти тесты будут бесплатными, иностранные туристы, должны заплатить 25 евро - как повсюду во Франции с 7 июля.

Патрик Бранко Руиво, управляющий обслуживающей компании: "Мы решили проводить 1500 тестов на антигены в день. Сейчас мы принимаем от 12 до 13 тысяч посетителей в день, поэтому мы рассчитали тесты примерно на 10%. Но очевидно, мы будем корректировать это количество в зависимости от потребностей".

Всех посетителей Эйфелевой башни заранее предупредили о новых правилах с помощью сообщений на разных языках на веб-сайте. Кроме того обязательным остается социальное дистанцирование и ношение масок.

"Мне это кажется довольно интересным, потому что это очень ответственное и безопасное средство для всех туристов, которые приезжают издалека. И благодаря этому мы можем чувствовать себя в большей безопасности", - говорит этот мужчина.

"По-моему, это здорово. В Испании дела обстоят не очень хорошо по сравнению с Францией, потому что мы не принимаем столько мер предосторожности, поэтому я думаю, это хорошо", - считает эта студентка.

Тем временем во Франции вариант Delta вызвал беспрецедентный рост числа новых случаев заражения, которое за неделю выросло на 150 процентов и составило 18 тысяч за 24 часа.