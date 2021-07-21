Франция: в кино по пропускам

Культурно-развлекательные заведения во Франции с сегодняшнего дня отрыты исключительно для владельцев цифровых пропусков - мера, объявленная президентом Макроном для обеспечения поголовной вакцинации в стране.

Накануне ввода в действие "пропусков здоровья" во французских городах образовались длинные очереди из желающих сдать тесты на ковид. Новые правила требуют предъявлять на входе в музей или кинотетатр с вместимостью от 50 человек электронное подтверждение о вакцинации, отрицательный тест или отметку о недавно перенесенном заболевании.

Меры принимаются на фоне роста числа заражений. Министр здравоохранения Оливье Веран напомнил: "Вчера у нас зафиксировали 18 тысяч случаев заражения за сутки. Это значит, что за неделю распространение вируса выросло на 150%. Но у нас есть оружие - вакцина".

После полутора лет пандемии статистика о разгуле дельта-штамма, кажется, пугает в основном медиков и чиновников. На пляжах испанской Майорки туристы веселятся как ни в чем не бывало. О масках и правилах дистанцирования здесь, похоже, забыто. Местные жители говорят, что Майорка сегодня - остров отчаянных сумасшедших.