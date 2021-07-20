"Шах и мат" и мороженое: Владимир Путин посетил МАКС-2021

Владимир Путин осмотрел модель нового российского истребителя Checkmate (англ. "шах и мат") во время визита на авиакосмический салон МАКС-2021. Для президента России самолет подсветили переливающимися цветами, а во время просмотра летной программы угостили мороженым "Коровка из Кореновки", которое принесли в розовой сумке-холодильнике прямо на трибуну.

Истребитель Checkmate стал главным экспонатом авиакосмического салона этого года. Разработка легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) велась компанией "Сухой" около года и держалась в секрете.

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" отметили, что истребитель мало заметен и обладает высокими летно-техническими характеристиками. Он сможет нести на борту до пяти ракет воздух-воздух различной дальности. Checkmate оснащен оптической прицельной системой для стрельбы по воздушным и наземным целям и позволяет вести всеракурсную оптическую и радиотехническую разведку. Масса боевой нагрузки — 7400 кг, высота полета — до 16,5 км, дальность полета без подвесных топливных баков — 2900 км.

Пилота будет поддерживать в работе искуственный интеллект, который сможет самостоятельно проводить диагностику всех систем самолета и помогать летчику принимать решения. Кабина оснащена сенсорными экранами с информацией о маршруте, целях и угрозах.

Истребитель предназначен, прежде всего, для экспорта и станет конкурентом бомбардировщика F-35. От последнего его отличает низкая стоимость летного часа: по словам главного конструктора Checkmate Михаила Стрельца, она в семь раз ниже, чем у американского истребителя.

"Ростех" ожидает, что портфель заказов на самолет составит 300 машин. Как рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов, Checkmate будет стоить $25-30 млн. Его заказчиками могут стать российское минобороны, страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первый полет истребителя ожидается в 2023 году.