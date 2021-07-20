Когда полезные предметы становятся отходами — и как сделать из отходов полезный предмет: в Санкт-Петербурге открылся музей "PRO мусор". Первое, что встречает посетителей — разноцветные баки для раздельного сбора.

От простейших примеров применения в быту — до серьёзных технологий переработки. Организаторы выставки говорят, что хотят пропагандировать утилизацию и раздельный сбор мусора не только среди граждан, но и среди руководства предприятий.

Герман Хильченко, руководитель проекта:

"Человек заходит и проходит по экспозиции как по лабиринту, блуждает и выходит в итоге в новое светлое зелёное будущее, которое может быть связано с отходами как со вторичными ресурсами. Миссия нашего проекта в целом направлена на воспитание одной простой мысли: отходы это не мусор, а сырьё".

Ежегодно Россия производит десятки миллионов тонн бытового мусора, но меньше десяти процентов из этого объёма отправляется в переработку. Всё остальное попадает на свалки, включая несанкционированные огромные полигоны или стихийные помойки.

Отдельная экспозиция рассказывает о советской эпохе, когда сбор макулатуры, стеклотары и металлолома был вполне обычным явлением — благодаря развитой сети пунктов приёма вторсырья и пусть небольшой, но материальной компенсации.