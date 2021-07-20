Макрон под контролем Pegasus?

Президент Франции Эммануэль Макрон предположительно подвергался слежке с помощью программного обеспечения Pegasus. Об этом сообщила во вторник французская газета Le Monde.

"Один из номеров президента, который он, по нашей информации, использует регулярно с 2017 года по настоящее время, фигурирует в списке номеров, выбранных спецслужбами Марокко, использующими программное обеспечение Pegasus - для возможной слежки", - пишет издание.

Pegasus, с помощью которого можно снимать информацию с телефонов, израильская компания NSO Group поставляла спецслужбам и правительствам разных стран с 2016 года.

По данным газеты Монд, кроме телефона президента хакеры предположительно взломали также мобильные устройства премьер-министра Эдуара Филиппа и ещё 14 членов правительства.

В Елисейском дворце заявили, что если эта информация подтвердится, то последствия будут очень серьёзными. Ранее французская прокуратура уже открыла расследование по факту возможного использования шпионского софта с помощью тайной его установки на смартфонах.