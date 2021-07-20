За потопом — коронавирус

На западе Германии, в районах, пострадавших от масштабного наводнения, опасаются новой беды — вспышки коронавируса. Тысячи человек несколько суток напролёт оставались вместе друг с другом: спасая соседей и имущество, потом в эвакуационных центрах, после того — вместе восстанавливая разрушенное.

В руководстве федеральной земли Рейнланд-Пфальц, пострадавшей больше других, призывают сограждан проявлять ещё большую, чем раньше, осторожность.

Впрочем, для многих из тех, чьи дома были разрушены наводнением, считают ковид наименьшей из проблем:

"Мой дом в руинах. У меня жена и двое детей, и мы понятия не имеем, как жить теперь дальше. У меня в подвале до сих пор полметра воды. Нам ещё предстоит проверить весь дом, оценить, что ещё работает. Возможно, уже ничего. Нот теперь уже ничего нельзя поделать".

Дополнительную опасность создаёт то, что наводнение нанесло тяжёлый удар в том числе по медицинской инфраструктуре. Власти стараются как можно скорее восстановить больницы, но закрылись многие частные врачи, в регионе прервана вакцинация.