Pegasus: "возмущение и негодование"

Возмущение и негодование в руководстве Евросоюза вызвали результаты расследования, которое провели Amnesty International и французская некоммерческая организация Forbidden Stories — о том, что целый ряд правительств стран мира использовали израильскую программу Pegasus для слежки за бизнесменами, правозащитниками и журналистами. Именно угроза свободе СМИ больше всего беспокоит ЕС.

В то же время в Брюсселе дали понять, что с осторожностью относятся к выводам и цифрам расследования.

Урсула фон дер Ляйен, преседатель Еврокомиссии:

"Это абсолютно неприемлемо. Это противоречит любым правилам и закона Евросоюза, которые касаются свободы прессы. Свободные СМИ — одна из основополагающих ценностей ЕС. Если то, что мы слышали — правда, то это совершенно неприемлемо".

Среди стран, где "Пегас", согласно докладу, используется правительством — Азербайджан, Казахстан, Венгрия, Индия. Лидером — 15 тысяч номеров — оказалась Мексика. С российскими властями, по данным правозащитников, израильская компания не сотрудничала.

Неправительственные организации заявляют, что в их распоряжении оказались 50 тысяч взломанных номеров. Среди них — телефоны членов правящих семей ближневосточных монархий, министры, правозащитники, журналисты. Предполагется, что Pegasus был, например, в телефоне саудовского журналиста Джамаля Хажогджи, жестоко убитого в Турции.

Паранджой Гуха Тхакурта, журналист из Индии:

"Главное — это опасность для моих источников, для людей, которые говорят со мной на условиях анонимности. Если их раскроют, это может быть ужасно".

Компания NSO заявила, что официально сотрудничает только с "ответственными" странами, а 50 тысяч номеров, по их словам — сильно преувеличенное число.