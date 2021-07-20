Совет Безопасности ООН обсудит кипрский вопрос

Международное сообщество обеспокоено перспективами урегулирования кипрской проблемы. Поводом стали заявления лидера самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Речь в них идет о возможном открытии и заселении 3.4 % Вароши, квартала города Фамагуста, недавно открытом для посещения. Эрдоган, прибывший на Кипр по случаю 47 годовщины вторжения на остров турецких войск, сказал, что Вароша, которая воспринималась как символ нерешенности кипрской проблемы, "станет символом будущего процветания".

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Греки-киприоты настаивают на применении максималистского, лицемерного и одностороннего подхода, оторванного от реальности. Жизнь в Вароше возобновится. Здесь откроется путь к новой эпохе, что принесет пользу каждому в том, что касается права управления собственностью".

При этом представителям греческой общины может быть предложено жить в Вароше под юрисдикцией ТРСК. Власти Республики Кипр уже обратились к греко-кипрским собственникам с просьбой не попадаться в эту ловушку. Президент Никос Анастасиадис констатировал: планы Эрдогана идут вразрез с международным правом.

Никос Анастасиадис, президент Республики Кипр: "Это неприемлемо. Это меняет или пытается изменить статус-кво Фамагусты, который определен резолюциями Совета Безопасности ООН. Мы будем реагировать соответствующим образом".

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель выразил озабоченность в связи с заявлениями Эрдогана и Татара, назвав неприемлемым одностороннее решение об изменении статуса Вароши. "ЕС продолжит руководствоваться соответствующими резолюциями СовБеза в отношении Вароши, и считает правительство Турции ответственным за ситуацию.

"Прошедшие десятилетия показали, что только выполнение резолюций ООН и решений ЕС может залечить рану в самом сердце Средиземноморья", - написал на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Политик, не раз отмечавший, что появление двух государств на Кипре невозможно, призвал Анкару отказаться от угроз.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис провел брифинг для послов стран-членов ЕС. Кипрский президент Никос Анастасиадис созвал на сегодня экстренное заседание Национального совета. Так же в среду по кипрскому вопросу должен собраться Совет Безопасности ООН.