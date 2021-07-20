Успешный старт New Shepard: предприниматель Джефф Безос слетал в космос на собственной ракете

Корабль New Shepard американской компании Blue Origin с ее основателем Джеффом Безосом на борту успешно стартовал с космодрома в Техасе. Вместе с богатейшим человеком планеты в суборбитальный полет отправились его брат, 82-летняя Уэлли Фанк, первая в США женщина-инспектор Федерального авиационного управления, а также 18-летний Оливер Деньен, с детства увлекавшийся звездами.

Запуск состоялся в годовщину высадки экипажа Нила Армстронга на Луну. Автоматизированный полет продлился 11 минут: аппарат поднялся на высоту 100 километров. Космические туристы пробыли около четырех минут в состоянии невесомости. Затем капсула спустилась на землю на парашютах.

Запуск New Shepard компании Blue Origin Tony Gutierrez/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Ранее Blue Origin провела 15 испытаний своего корабля, но без астронавтов на борту. Точнее, единственным "пассажиром" выступал снабженный датчиками манекен по прозвищу Люк Скайуокер (в честь героя киносаги "Звездные войны").