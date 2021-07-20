Батумская декларация: постсоветские республики хотят в ЕС

Курс на евроинтегарцию: на конференции в Батуми лидеры Грузии, Украины и Молдавии подписали совместный меморандум, в котором подтвердили стремление вступить в ЕС. Согласно документу, перспектива стать частью европейской семьи дает республикам мощный стимул к проведению более глубоких реформ.

"Нас объединяет нежелание возвращаться к прошлому. Мы готовы и полны решимости бороться за наше европейское будущее. чтобы избежать угрозы поляризации внутри наших стран и рисков провокаций извне", - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В ЕС сигнал тройки встретили с энтузиазмом. Прилетевший в Батуми глава Евросовета Шарль Мишель обрисовал перспективы дальнейшего сотрудничества, но оставил за скобками вопрос о приеме республик в ЕС. "Евросоюз останется сильным и надежным партнером для вашего региона. Мы рассчитываем на вашу приверженность продолжению реформ, и не для того, чтобы получить одобрение Брюсселя, но в интересах ваших народов и вашего общества", - заявил он.

Украина Молдавия и Грузия - члены инициативы "Восточное партнерство" по развитию диалога ЕС с постсоветскими странами. В Батуми им пообещали беспрецедентную финансовую помощь от Европы - 2,3 миллиарда евро.