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Афганистан

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за обстрел презид

 Ирина Александрова
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за обстрел презид
Авторское право  AP
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Во вторник утром, во время религиозной церемонии по поводу отмечаемого мусульманами праздника Курбан-байрам, по резиденции главы государства были выпущены три реактивных снаряда. Информации о погибших не поступало. Однако сообщается о пострадавших. Раненные были направлены в госпиталь, который обслуживает неправительственная организация Emergency.

Марко Пунтин, представитель НПО Emergency в Афганистане: "В нашем медицинском центре в Кабуле мы очень хорошо почувствовали удар этих ракет, потому что находимся всего в нескольких сотнях метров от дворца. Буквально через несколько минут к нам поступили первые шесть раненых. Пациентов в тяжелом состоянии пришлось оперировать".

Ситуация с безопасностью в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. В настоящее время в этой южно-азиатской стране идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые взяли под контроль до 70% территории государства.