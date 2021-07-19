Англия: "день свободы"

Тайг Энрайт, Euronews:

"Сегодня в Англии день свободы. Большинство законов, направленных на борьбу с распространением вируса, отменены. Социальное дистанцирование, ношение масок, ограничения на собрания. Но многие люди и предприятия продолжат им следовать из-за растущего числа заражений. Премьер-министр Борис Джонсон решительно настроен вернуть свободы. Но есть и опасения, что это может быть серьёзной ошибкой".

Клубы в Лондоне готовятся к большому открытию: впервые за полтора года они смогут принять посетителей, вечером понедельника ожидают аншлаг, несмотря на рабочий день. Однако резко всё взять и отменить менеджеры не решаются.

Элли Вулф, менеджер клуба:

"Мы не станем отменять санитарные меры, это просто здравый смысл. Людям нужно следить за собой и заботиться друг о друге, прежде чем куда-то пойти, им нужно убедиться, что они не заразны. Что они сдали тест, что у них есть две прививки".

В Великобритании привита половина населения; но некоторые учёные считают, что этого недостаточно. Появляются даже прогнозы, что число новых заражений будет достигать 100 тысяч в день. Сторонники таких теорий называют решение Лондона несвоевременным и очень опасным.

Дипти Гурасани, Университет королевы Марии:

"Вызывает недоумение тот факт, что страна с такой развитой медицинской наукой сознательно подвергает половину своего населения, миллионы человек, опасности заражения, хотя они могли бы вакцинироваться уже в ближайшие недели; почему страна выбирает путь, который вновь приведёт к увеличению нагрузки на систему здравоохранения, повлияет на множество людей, ожидающих помощи, окажет долгосрочное воздействие на здоровье молодёжи и детей".

Ношение масок теперь необязательно по закону, но в частном порядки многие заведения и организации — такие как супермаркеты и системы общественного транспорта во многих городах — уже заявил, что не отменят у себя эти требования. Многим уже сложно представить себе жизнь без маски:

"Я заболел ковидом в январе, и до сих пор ощущаю последствия. Неужели так сложно приложить к лицу крошечный кусочек ткани? Мне самому тяжело носить маску, мне трудно в ней дышать, но я не возражаю, если этот кусочек ткани на лице может помочь".

Тайг Энрайт, Euronews:

"По словам Бориса Джонсона, если не отменить ограничения летом — то когда же? НО в области ковида он может принимать решения только за Англию. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии полной отмены ограничений ещё только ждут. Там говорят, что пока не время".