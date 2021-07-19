Суд в Минске отправил за решетку участников "радикальных чатов"

Суд в Минске приговорил 11 участников так называемых Telegram-чатов "радикальной направленности" к тюремным срокам от пяти до девяти лет в колонии строгого режима. Среди них - члены Координационного совета белорусской оппозиции Ростислав Стефанович и Сергей Плонис. Все они признаны виновными в подготовке и призывах "к участию в массовых беспорядках" и попытке "умышленного повреждения или уничтожения имущества организованной группой" (по мнению гособвинителя, они создали закрытую группу с целью поджечь три магазина сети "Табакерка", а в чате обсуждали способы и конкретные места совершения преступления), еще один подсудимый признан виновным в незаконном хранении оружия. Фигуранты дела заявляют о своей невиновности. По данным правозащитного центра "Весна", кроме Александр Юрчика, все они признаны политзаключенными.

Более того, участники таких, в частности чатов, как "ОГСБ", "Подработка Минск", "100", "101", заявляют, что в ходе задержания осенью прошлого года их жестоко избивали, заставляли давать признательные показания. Так, адвокат Артёма Косаковского отмечает, что на видеозаписи с "чистосердечным признанием" его подзащитного представлена смонтированная версия, на которой видны следы телесных повреждений. Адвокат Евгения Пропольского говорит, что в отношении ее подзащитного был применен его же электрошокер. Обвиняемый Давид Слащев (единственный, кто признал вину во время предварительного следствия, а затем покинул страну), сообщал, что замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков, тогда возглавлявший Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, лично заставлял задержанных говорить на камеру, что за их деятельность им заплатили, иначе – побои.

В целом, защита утверждала, что доказательство вины строилось исключительно на показаниях Слащева и других "предположениях", требовала оправдательных приговоров.

Ранее прокурор утверждал, что обвиняемые "состояли в сообществах оппозиционного и протестного характера", выражали готовность "к открытому сопротивлению, в том числе, вооруженному", а также "к уничтожению и повреждению имущества силовых структур", "к блокировки дорог". В то время как гособвинитель заявляет о многократных личных встречах мужчин, те настаивают на том, что до момента задержания друг друга никогда не видели (знакомы были лишь Дмитрий Ластовский и Юрий Белько).

Ранее КГБ республики сообщил, что проводит широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Одними из последних стали обыски, прошедшие у журналистов, сотрудничающих с польским телеканалом "Белсат".