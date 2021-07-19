Эрдоган - за два государства на Кипре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с двухдневным визитом в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра. Поездка приурочена к 47-й годовщине вторжения войск Турции на Кипр в 1974 году. Перед вылетом Эрдоган заявил, что переговоры по кипрскому урегулированию возможны только на основе принципа двух государств.

Выступая в местном парламенте, Эрдоган сказал: "Греческая сторона (имеются в виду греки-киприоты) продолжает усилия по игнорированию прав турок-киприотов в Восточном Средиземноморье. Они отвергают все предложения Турецкой Республики Северного Кипра об эквивалентном разделе углеводородных ресурсов".

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция.