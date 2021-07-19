СМИ сообщают о массовой слежке за журналистами

Авторитарные правительства следили за журналистами, оппозицией и диссидентами с помощью израильского программного обсечения Pegasus. К такому выводу пришли иностранные СМИ в рамках совместного расследования. Они сообщают, что для незаконной слежки Pegasus задействовали в Венгрии, Азербайджане, Индии, Саудовской Аравии и других государствах. Разработчики Pegasus утверждают, что их продукт используется только для борьбы с преступностью.