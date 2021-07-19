НАТО и ЕС обвинили Китай в кибератаках

США и их союзники по НАТО официально обвинили Китай в кибератаках, совершенных с конца февраля по начало марта этого года. Среди них — взлом почтового сервера Microsoft Exchange, из-за которого пострадали десятки госучреждений, больниц, энергетических компаний и бизнесов.

"Мы подтверждаем заявления наших союзников, таких как Канада, Великобритания и Соединенные Штаты, которые возлагают ответственность за взлом сервера Microsoft Exchange на Китайскую Народную Республику", — гласит официальное заявление Североатлантического альянса.

К обвинениям присоединился и Евросоюз.

"Эти действия могут быть связаны с хакерскими группировками APT40 и APT31. Они были совершены с территории Китая с целью кражи интеллектуальной собственности и шпионажа", — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Пекин, в свою очередь, отрицает все обвинения.