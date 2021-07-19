В Мекку с прививкой

Увидеть святыни, но не прикоснуться к ним разрешено в этом году 60 тысячам паломников, допущенных к традиционному мусульманскому хаджу в Мекку.

Как и в 2020, власти Саудовской Аравии резко ограничили доступ в священный для верующих город, где до пандемии принимали 2,5 миллиона человек.

В этом году хадж открыт лишь резидентов королевства, имеющих прививку от коронавируса. Помимо привычных правил, связанных с соблюдением дистанции, пилигримам предложили бесконтактные смарт-карты, помогающие заказывать еду и добираться до культовых объектов.

Возле главной мечети Аль-Харам в Мекке установлены роботы, которые выдают бутылки с водой из священного источника Замзам. Главное ограничение связано с тавафом - семикратным обходом Черного камня когда верующие стремятся поцеловать его или хотя бы прикоснуться. Теперь это категорически запрещено.