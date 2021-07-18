Ангела Меркель посетила пострадавший от наводнения регион

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшую от разрушительного наводнения коммуну Шульд в земле Рейнланд-Пфальц. Она встретилась с местными жителями и поблагодарила спасателей и волонтёров за помощь.

Поисковые работы на западе Германии продолжаются, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Сегодня я приехала сюда, в Шульд, с премьер-министром Рейнланд-Пфальца для того, чтобы подчеркнуть, что федеральное правительство хочет увидеть реальную картину этой сюрреалистичной и страшной ситуации. Это ужасно. Я бы даже сказала, что в немецком языке нет слов, чтобы описать всё это опустошение", — заявила Ангела Меркель.

Сейчас в регионе идет разбор завалов. Многие до сих пор остаются без света, газа и мобильной связи.

Ангела Меркель пообещала местным жителям финансовую помощь и заверила, что власти быстро восстановят разрушенную инфраструктуру и будут уделять больше внимания борьбе с изменением климата.

"Отклонения, которые мы сейчас наблюдаем — если вы верите в науку, а я, как известно, верю — указывают на то, что их причина — в изменении климата. Существуют очень интересные модели, объясняющие, почему дождь не прекращается. Это означает, что теперь мы должны взяться за эту проблему", — продолжила канцлер ФРГ.

Сильные ливни шли на западе Германии всю неделю, но в выходные вода начала понемногу отступать. Тем не менее небольшие дожди продолжаются, и есть риск прорыва дамб на Рейне и его притоках. Кроме того, из-за наводнения вышли из строя многие гидроэлектростанции на реках Мозель, Саар и Рур.

В регионе уже подтверждена гибель более 155 человек.