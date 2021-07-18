Токио: первый случай Covid-19 у спортсменов

В Олимпийской деревне в Токио впервые выявлен Ковид-19 у спортсменов. Организаторы игр сообщили о трёх новых положительных результатах ПЦР-тестов. Личности и национальность не уточняются.

Между тем в японскую столицу прибывают участники всё новых сборных. До церемонии открытия Игр остаётся меньше недели.

Сауль Кравиотто, знаменосец сборной Испании:

"С большим волнением, с нетерпением мы ждем возможности приехать, посмотреть, как всё будет. Немного волнуемся, но полны надежд и готовы работать".

В субботу в Олимпийской деревне был выявлен самый первый носитель вируса, но тогда речь шла не об атлете, а о представителе одной из команд . Однако и в оргкомитете, и в руководстве сборных заявляют, что это было практически неизбежно.

Ян Честерман, вице-президент Олимпийского комитета Австралии:

"Мы подтверждаем, что ни у кого из австралийской сборной нет положительного результата теста. Мы понимаем, что в Олимпийскую деревню может проникнуть Ковид, и поэтому у нас есть и собственные планы, а также мы полагаемся на правила Международного Олимпийского комитета".

В целях безопасности на Олимпиаду, которая должна начаться 23 июля, не допустили иностранных болельщиков; для японцев посещение соревнований серьёзно ограничено.