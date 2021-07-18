Германия: наводнения угрожают востоку

Число жертв катастрофического наводнения на западе Германии превысило 140 человек. Там не прекращаются поисково-спасательные операции, в которых участвует Бундесвер.

Число пропавших без вести оценивается в десятки или даже сотни человек; однако власти подчёркивают, что эти цифры постоянно уточняются, поскольку множество населённых пунктов и целых районов остаются без связи и электроэнергии. Так, сразу несколько гидроэлектростанций, расположенных на вышедших из берегов реках, прекратили работу, и на ремонт потребуется длительное время.

Сейчас уровень воды постепенно спадает, и местные жители приступают к разору завалов.

В воскресенье канцлер Ангела Меркель планирует посетить Рейнланд-Пфальц — этот регион пострадал сильнее других, число погибших там достигает ста человек.

Между тем наводнения смещаются на восток Германии, по оценкам экспертов там тоже следует ожидать "исторического" наводнения. Режим чрезвычайной ситуации уже введён ан юго-востоке Баварии. Там в ряде регионов жителям рекомендовано не спускаться на нижние этажи и не выходить на улицы. Сильные ливни обрушились и на восток Саксонии.