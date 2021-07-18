ЕС хочет содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией

Eвросоюз готов содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом в Баку заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Мишеля, ЕС поддерживает посредническую деятельность ОБСЕ, вместе с тем Брюссель также может предлагать некоторые идеи для возможного продвижения мирного процесса.

"Нам нужно подумать о том, что нужно сделать для достижения мира и прогресса, какие элементы необходимо учитывать для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. У меня была возможность обсудить этот вопрос с президентом Азербайджана. Я обратился и к премьер-министру Армении, и к президенту Азербайджана и дал понять, что Европейский союз готов сыграть позитивную роль в этом вопросе", — сказал глава Евросовета,

До Баку Шарль Мишель посетил Ереван, где пообещал руководству Армении выделить финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро.