Хранилище ядерных боеголовок открылось для туристов в Чехии

Пройдя через 6-тонные ворота, вы попадаете в другой мир - на склад ядерных боеголовок под названием "Явор-51". Расположенный глубоко в лесах Брдинского нагорья, он является одним из 24 подобных хранилищ в Восточной Европе и единственным в мире, открытым для посещения.

К боеголовкам были прикреплены баллистические ракеты малой дальности "Скад", "Луна" и "Точка", которые могли стартовать через 2 часа 20 минут и достичь таких городов, как Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Вацлав Витовец, директор фонда "Железный занавес": "Это было самое охраняемое, самое скрытое место в бывшей Чехословакии, защищенное тремя периметрами, где солдаты стреляли без предупреждения. Над ним была бесполетная зона, что подтвердили и пилоты сверхзвуковых самолетов, посетившие этот Музей атома".

Вацлаву Витовцу удалось получить бункер в распоряжение своего фонда "Железный занавес", а также открыть редкий Музей атома. Его главная цель - показать людям бессмысленность ядерного вооружения, которое может уничтожить мир.

Станислав Новотны, медиаэксперт: "Очень хорошо увидеть контраст: огромное количество денег, потраченных на гонку вооружений, и ничтожные средства, которые тратятся на ядерную энергетику".

Во время "холодной войны" арсенал девяти стран, обладавших ядерным потенциалом, был способен 18 раз уничтожить земной шар.

Иржи Скацел, Euronews: "Ядерное хранилище выглядит как фильм о Джеймсе Бонде, но оно настоящее. Посещение этого места может стать эффективным предупреждением для молодого поколения".

Хранилище открыто для посещения каждую субботу, а для групп - в любое время после предварительного бронирования.