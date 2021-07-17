"Шрамы недавней войны"

Эмин Ибрагимов, Euronews:

"Небольшой город площадью едва в пять квадратных километров стоит на высоте в тысячу шестьсот метров. Часто его называют "жемчужиной в короне Карабаха". Съёмочная группа Euronews — первые западные журналисты, допущенные в этот стратегически важный город безо всяких условий и ограничений. Давайте посмотрим поближе".

Это священная земля и для азербайджанцев, и для армян. Азербайджанцы называют город Шуша, армяне — Шуши. Он был ключевым полем битвы в долгом нагорно-карабахском конфликте. Город был под контролем армян три десятилетия — до недавней кровопролитной и короткой войны.

В сердце города — древний собор. Во время недавних событий он был повреждён. Армяне называют это намеренным обстрелом, азербайджанцы это отрицают, утверждая, что бомбардировка была ошибкой.

Эмин Ибрагимов, Euronews:

"Как вы видите, церковь находится в лесах, а большой указатель позади меня говорит о том, что её восстанавливает правительство Азербайджана".

Ризван Гусейнов, эксперт ЮНЕСКО:

"Город Шуша был основан в XVIII веке карабахским правителем Панах Али-ханом. А данная церковь, Казанчи, построена в конце XIX века. Неоднократно она подвергалась реконструкции и перестройке за прошедшие сто с небольшим лет".

Повсюду в городе — похожая обстановка, реконструкция после боёв приносит старому городу новую жизнь.

Эмин Ибрагимов, Euronews:

"Строительные работы в отеле "Карабах" идут полным ходом, это одно из многих зданий, которые возводят в первую очередь. А многие другие ждут своего часа".

Эльчин Баширли, руководитель проекта:

"Мы начали работать здесь в мае и планируем закончить к сентябрю. Когда мы прибыли сюда в первый раз, было множество трудностей. Не было инфраструктуры, не было воды и электричества. Но эти проблемы решаются, инфраструктура стала заметно лучше за то время, что мы здесь".

Но восстановить общество не так просто. Во время боёв армянское население бежало, оставив свои дома и назвав произошедшее национальной трагедией.

Теперь азербайджанские семьи возвращаются туда, откуда они сами были вынуждены бежать три десятилетия назад.

Эмин Ибрагимов, Euronews:

"Город всё ещё несёт шрамы недавней войны. Возможно, азербайджанцы и армяне сумеют добиться мирного сосуществования в этом удивительном регионе".