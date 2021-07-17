В ЮАР полиция разгоняет мародеров с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. В результате беспорядков погибли 212 человек. Разграблен и поврежден 161 торговый центр и магазин, 11 складов, восемь фабрик, а также 161 винный магазин. По словам президента ЮАР, на восстановление разрушенного потребуются месяцы. Арестованы свыше 2500 человек.