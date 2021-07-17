В Саудовской Аравии начался хадж

В Саудовской Аравии в условиях строгих санитарных ограничений начался хадж к святыням ислама. Основные обряды паломничества в этом году продлятся с 17 по 22 июля. Уже второй год подряд в них не смогут участвовать жители других стран. Согласно постановлению министерства по делам хаджа и умры, на мероприятиях будут присутствовать 60 тысяч подданных и резидентов королевства в возрасте от 18 до 65 лет, сделавших две прививки от коронавируса одобренными в стране вакцинами. Число пилигримов в этом году больше, чем в предыдущем, когда участвовало всего 10 тысяч человек, но по-прежнему гораздо меньше, чем до пандемии, когда в паломничество отправлялись миллионы мусульман со всего мира. Помимо уже привычных правил, связанных с соблюдением социальной дистанции, в этом году для пилигримов вводятся специальные бесконтактные смарт-карты, которые будут помогать им добираться до пунктов размещения, заказывать еду и посещать объекты отправления религиозного культа. Возле главной мечети Аль-Харам (или Большой (Заповедной) мечети) в Мекке установлены роботы, которые будут выдавать бутылки с водой из расположенного поблизости священного источника Замзам. Между тем главное ограничение связано с тавафом - семикратным обходом Черного камня (Каабы), когда верующие стремятся поцеловать его или хотя бы к нему прикоснуться. Как и в прошлом году, паломникам будет категорически запрещено дотрагиваться до святыни. С этой целью вокруг Каабы установлены заградительные барьеры.